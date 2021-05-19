Сутенера засудили за намагання продати молоду львів’янку у сексуальне рабство

Тарас Пристай планував вивезти дівчину у Німеччину, де вона мала займатися проституцією

Яворівський районний суд виніс вирок мешканцю обласного Миколаєва, який намагався вивезти молоду львів’янку у Німеччину працювати повією. Чоловік отримав умовний термін.

30 жовтня 2019 року Тарас Пристай зустрівся з Віталіною Т. у львівському ТРЦ Victoria Gardens. Молода дівчина перебувала у скрутному становищі та нещодавно пішла з дому. Чоловік переконував її поїхати у Німеччину працювати повією. Тарас Пристай пообіцяв, що дівчині платитимуть 30 євро за 15 хвилин роботи. Він також сказав, що повністю оплатить її переїзд у Німеччину, проживання та забезпечить їй охорону.

Віталіна Т. погодилась на пропозицію Пристая. 5 листопада чоловік намагався перевезти дівчину через пункт пропуску Грушів –Будомєж. Чоловіка затримали поліцейські ще до перетину кордону. Його звинуватили у торгівлі людьми.

15 травня 2021 року справу Тараса Пристая розглянув Яворівський районний суд. Чоловік визнав свою провину та попросив суд не карати його суворо. Віталіна Т. на засідання суду не прийшла, але надіслала заяву, де написала, що претензій то Тараса Пристая не має.

Суддя Наталія Кондратьєва звільнила Пристая від відбування покарання з іспитовим терміном два роки. Упродовж цього часу чоловік повинен повідомляти про зміну місця проживання та роботи та не вчиняти правопорушень. // zaxid.net