Сутенерка налагодила схему організації проституції на Прикарпатті, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартістю 1500 гривень

Жінка налагодила схему організації проституції і отримувала від цього прибуток. Нині її протиправну діяльність припинено. За організацію незаконного бізнесу їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Протиправну діяльність зловмисниці викрили працівники відділу міграційної поліції ГУНП в області спільно зі слідчими Івано-Франківського управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Івано-Франківська. Впродовж кількох місяців правоохоронці проводили комплекс оперативно-розшукових заходів для підтвердження вини правопорушниці.

Поліцейські встановили, що 23 -річна організаторка самостійно записувала клієнтів і була адміністраторкою закладу. Вона спеціально орендувала квартиру в Івано-Франківську, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартістю 1500 гривень, приймала дзвінки та отримувала оплату. Клієнтів фігурантка знаходила через оголошення в мережі Інтернеті.

Під час санкціонованого обшуку в орендованій квартирі поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, документи а також гроші, отримані від незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру за ч.1,2ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини