Систематичне знущання над братом-інвалідом може обернутися для жителя Ізмаїла двома роками позбавлення волі

Поліцейські висунули чоловіку обвинувачення у домашньому насильстві.

Наприкінці минулого року правопорушник потрапив у поле зору правоохоронців через агресивне ставлення до свого рідного брата – інваліда другої групи, з яким мешкав в одному будинку. У стані алкогольного сп’яніння чоловік ображав хворого та погрожував фізичною розправою, зокрема у присутності товаришів, яких приводив до будинку для вживання спиртних напоїв.

Поліцейські тричі складали відносно правопорушника адміністративні матеріали за домашнє насильство, що передбачено статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими суд притягував порушника до відповідальності у вигляді штрафу, які той сплачував. Останнього разу поліцейські винесли кривднику терміновий заборонний припис, яким зобов’язали залишити місце проживання та заборонили контактувати з братом.

Незважаючи на це, чоловік продовжував навідуватись до брата і сваритися.

Після чергового звернення потерпілого по допомогу до поліції, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури розпочали провадження за фактом домашнього насильства за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Зібравши достатньо доказів, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілого.

«Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Тепер кривднику загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Поліцейські закликають громадян не терпіти домашнє насильство.

«Якщо ви потерпаєте від фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства, не замовчуйте, а відразу звертайтеся по допомогу до інспекторів сектору протидії домашньому насильству Ізмаїльського РВП або на спецлінію «102». Також консультацію та підтримку постраждалим надають на Урядовій «гарячій лінії» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 1547. Максимально вичерпну інформацію щодо домашнього насильства, підтримку та допомогу у цьому питанні також надасть чат-бот МВС https://t.me/police_helpbot», – наголосила слідча слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Марія Райчева.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини