Таксиста із Сарн судитимуть за сутенерство та звідництво

Слідчі Сарненського РВП закінчили досудове розслідування та за погодження прокуратури скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 24-річного жителя райцентру. Тепер йому може загрожувати до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, сарненчанин, який підробляв таксистом, організував «бізнес» із надання сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду. Через особистих знайомих він підшуковував дівчат, а своїм пасажирам пропонував можливість отримати інтимні послуги.

Молодик відвозив клієнтів в обумовлені місця — заздалегідь орендовані номери в одному із готелів міста чи приватні будинки. Послуги однієї дівчини за годину коштували від 2000 до 3000 гривень. Зловмисник особисто отримував гроші за послуги від клієнтів, частину з яких віддавав дівчатам.

Нагадаємо, 22 вересня після передачі коштів зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 302 (звідництво) та частиною 2 статті 303 (сутенерство) КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, із правом внесення застави у сумі 80 тисяч гривень — підозрюваний її сплатив.

У рамках кримінального провадження поліцейські задокументували факт сутенерства та вісім фактів звідництва.

Обвинуваченому, який у скоєному зізнається та співпрацював із органами досудового розслідування, може загрожувати до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області