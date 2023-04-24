Тернополянка втратила більше 15000 гривень купуючи неіснуючий телефон

Покупки в інтернеті закінчилися для мешканки обласного центру втратою коштів, які вона перерахувала пройдисвіту, як передоплату за бажаний товар.

Поліцейські територіального підрозділу поліції встановили, що пройдисвіт розмістив на сайті-оголошень публікацію про продаж мобільного телефону.

Обов’язковою умовою покупки була передоплата. Допис жінку зацікавив, адже аферист пропонував товар за ціною значно нижчою від ринкової. Тернополянка здійснила переказав на загальну суму 15300 гривень, однак як тільки кошти надійшли на рахунок афериста, він вимкнув телефон та видалив допис.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 ( шахрайства ) Кримінального кодексу України.

Працівники розповідають, що здійснюючи покупки в інтернеті необхідно бути обачними й не довіряти всьому, що вам повідомляють невідомі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області