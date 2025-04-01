Тернополянин та його спільники незаконно видобули корисні копалини на ₴520 тис.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення, вчинених організованою групою осіб у значному розмірі (ч. 4 ст. 240 КК України).

Встановлено, що місцевий підприємець, проаналізувавши діяльність ринку нерухомості на території Тернопільщини зрозумів, що найкращим способом збагачення є реалізація основного будівельного матеріалу – цегли, що користуються великим попитом. З цією метою чоловік підшукав для заробітку підприємство та організував незаконний видобуток суглинку з метою подальшого використання його у виробництві цегли.

до незаконної діяльності ще 3 людей, які самовільно, за допомогою заздалегідь підготовленого спеціального та вантажного транспортних засобів систематично здійснювали незаконне видобування корисних копалин місцевого значення та території Великобірківської ОТГ Тернопільського району.

Надалі суглинок транспортували до місця зберігання на цегельному заводі, де з нього виготовляли цеглу та продавали на території Тернопільської та сусідніх областей.

За результатами проведених обшуків вилучено та арештовано майно підозрюваних, транспортні засоби які використовувалися для протиправної діяльності.

Внаслідок незаконних дій організованої групи на земельній ділянці без наявності відповідних дозвільних документів здійснено видобуток корисних копалин місцевого значення – сильнокарбонатного важкого суглинку, заподіявши державі, в особі Великобірківської ОТГ Тернопільського району матеріальні збитки на суму понад 500 тис грн.

Двом фігурантам справи обрано запобіжні заходи, вирішуються питання про обрання запобіжних заходів іншим учасникам організованої групи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу співробітників УСР в області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури