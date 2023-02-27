Терорист впритул розстріляв двох ізраїльтян в Самарії

Двох ізраїльтян було вбито в результаті перестрілки на окупованому Західному березі в неділю.

У заяві військових сказано, що ізраїльський автомобіль потрапив під обстріл у місті Хавара на півночі Західного берега.

Однак соцмережі уточнюють: “Вогнепальний теракт у Самарії. Арабські терористи розстріляли впритул двох ізраїльтян у машині в Хаварі. Арабський терорист автомобілем врізався в машину євреїв, після чого вийшов з машини і розстріляв євреїв впритул. Звідти він попрямував пішки до іншого автомобіля, де його посібник на автомобілі, чекав на нього заздалегідь”, – йдеться в повідомленні.

Армія заявила, що ізраїльські сили оточили район і розпочали розшук нападника.

Служба швидкої допомоги “Маген Давид Адом” спочатку заявила, що її медики надають допомогу двом чоловікам віком 20 років, які отримали тяжкі поранення. Однак пізніше було оголошено, що вони померли.