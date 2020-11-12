Трьом лікарям Національного інституту раку повідомлено про підозру через смерть пацієнтки

У четвер, 12 листопада 2020 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України.

Згідно матеріалів слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні.

Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та у подальшому до настання її смерті.

Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників — лікуючий лікар померлої пацієнтки та лікар-патологоанатом, які проводили розтин її тіла, вступивши у злочинну змову між собою, внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті цієї жінки.

За результатами розслідування лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Викриття злочину здійснювалося спільно з СУ ГУ НП у м. Києві при оперативному супроводженні УСР в м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура