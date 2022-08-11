Трьом співробітницям «мвд лнр» повідомлено про підозру у співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 3 мешканкам Луганської області у добровільному зайнятті посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Згідно матеріалів слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Луганської області, добровільно погодились на пропозицію окупантів обійняти посади у незаконно створених органах «мвд лнр».

Під час «працевлаштування» підозрювані присягли на вірність самопроголошеній «лнр» та зайняли посади працівників поліції у так званих Новопсковському та Білокуракинському «ровд мвд лнр».

Працюючи у незаконно створених правоохоронних органах підозрювані активно підтримують збройну агресію російської федерації проти України.

Досудове розслідування за фактом колабораційної діяльності вказаних осіб триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ДВБ НП України.

Київська міська прокуратура