Троє близьких родичок колишніх топ-правоохоронців володіють апартаментами у Буковелі

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря – Оксана стала співвласницею компанії, яка замовила будівництво найбільшого в Україні готелю в Буковелі.

Про це пише Bihus.Info.

За даними журналістів, йдеться про готель “Glacier Premium Apartments” у Буковелі. За оцінками видання Forbes він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено – 10 поверхів, на 810 апартаментів, спа, спортзал та люксові бутіки.

Донька Сергія Чеботаря Оксана є співвласницею компанії “Глейшер Хілл”, яка виступила замовником будівництва, її частка у власності – 33,30%.

Родина ще одного колишнього заступника Авакова – Олексія Тахтая теж має інтереси у Буковелі. У власності його дружини Марини троє апартаментів, загальною площею 300 квадратних метрів у готелі “Rest & Ski Spa Resort”.

Олексій Тахтай – за час роботи в МВС разом з Чеботарем засвітився у скандалі з родажем незаконно видобутого піску. Тоді правоохоронці відкрили провадження в якому фігурувало відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки.

Зараз Тахтай підозрюваний у справі про розтрату майна у особливо великих розмірах.

Поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку “Westhills” володіє ще трьома апартаментами дружина ексзаступника Генерального прокурора Сергія Кізя.

Власницею 150 буковельських квадратних метрів Марина Кізь стала незадовго після звільнення чоловіка з органів, у 2020-му.

Сергій Кізь – роками працював у прокуратурі. А у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора. За цей короткий період він, зокрема, закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалось диктаторських законів “16 січня”, засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової, та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова.

Після звільнення – практично одразу Кізь почав займатися бізнесом. Нині у колишнього заступника Генпрокурора 10 різнопрофільних компаній.

Усіх трьох згаданих у розслідуванні родичок колишніх топправоохоронців об’єднує спільний бізнес-партнер – франківський забудовник, постійний партнер курорту Буковель – Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю “Glacier Premium Apartments”. А дружини Тахтая та Кізя обзавелися апартаментами в його готелях. // УП