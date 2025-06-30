Троє дітей та дорослий померли від отруєння грибами у селі на Тернопільщині

Через отруєння грибами померли 3 дітей, ще 5 – важко захворіли – жительку Чортківщини підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов’язків та залишенні дітей без допомоги.

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительку м. Копичинці Чортківського району у злісному невиконанні встановлених законом обов`язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки ( ст. 166 КК України) та у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, що спричинило смерть та інші тяжкі наслідки, (ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, 27 жовтня 2024 року у багатодітній родині 7 дітей, й дівчинка, що гостювала у цій сім’ї, отруїлися млинцями з грибами, які зібрав у лісі співмешканець матері.

І хоча у дітей були усі ознаки отруєння того ж вечора, мати звернулась за допомогою до медиків лише через 3 дні – 30 жовтня.

В результаті померли 2 дітей з родини, дівчинка, що у них гостювала та співмешканець матері. Ще 5 дітей отримали розлади здоров’я, кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі дітей вилучили з сім’ї, вони потребують особливого догляду та тривалого лікування. Їх матері загрожує до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури