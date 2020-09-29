Троє киян катували безпритульних людей знімали це на відео та викладали у телеграм-канал

Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру трьом мешканцям столиці, які з хуліганських мотивів били, знущалися та катували безпритульних людей.

Як установлено у ході досудового розслідування, злочини були скоєні у період з 15 серпня по 5 вересня 2020 року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.

Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні облаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали до приміщення та обирали жертву, над якою потім знущалися. Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого одразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, наносячи удари руками та ногами, а також дерев’яною битою чи цеглиною. На прохання потерпілих не чіпати їх, зловмисники не реагували. Більше того, свої дії вони знімали на мобільний телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал.

В одному з епізодів після нападу на безхатька зловмисники також відібрали в нього мобільний телефон та 1000 гривень.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій 29.09.2020 осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, затримано. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 20 до 42 років. За місцем їх проживання проведено обшуки, у ході яких вилучено речові докази, які підтверджують протиправні дії.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 186 КК України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів.

Довідково: ч. 2 ст. 127 КК України — катування, тобто умисне заподіяння мучення, сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв з метою залякування та дискримінації потерплого у зв’язку з його матеріальним станом та місцем проживання;

ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, групою осіб;

ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, тобто умисні протиправні дії, які виразилися в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю, вчинені групою осіб із застосуванням заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень предметів;

ч. 2 ст. 162 КК України — незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи із застосуванням насильства;

ч. 1 ст. 353 КК України — самовільне привласнення владних повноважень та звання службової особи, поєднане з вчиненням суспільно небезпечного діяння;

ч. 3 ст. 186 КК України — відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло.

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба Київської міської прокуратури