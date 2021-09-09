троє мешканців Луганщини стали жертвами Інтернет-шахраїв

Поліція звертається до мешканців області! Намагайтеся не сплачувати наперед за товар в Інтернеті, передплату здійснюйте тільки перевірним продавцям, з іншими — оплачуйте товар після отримання.

— 36-річна мешканка Лисичанська перерахувала 600 грн в якості передплати продавцю дитячих речей на сайті «OLX», але товар не отримала та втратила з ним зв’язок

— 50-річна сєвєродончанка знайшла оголошення про продаж дров у соцмережі «Facebook», перерахувала незнайомому продавцю повну оплату в сумы 4 200 грн, але замовлене не отримала

— 21-річний мешканець с. Ниркове перерахував невідомому продавцю в Інтернеті 16 200 грн в якості передплати за автомобільну запчастину, але замовлення так і не отримав

Відділ комунікації поліції Луганської області