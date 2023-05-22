Троє вбивць іноземних студентів в Ужгороді отримали довічне ув’язнення

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури відстояли в апеляційному суді найбільш суворе покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна – трьом жителям Ужгородського району.

Їх засуджено за розбійний напад, умисне вбивство двох громадян Індії з корисливих мотивів і замах на вбивство третього потерпілого (ч. 4 ст. 187, п. п.1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Також одного з них визнано винним у незаконному збуті психотропів (ч. 1 ст. 307 КК України).

Прокурори у суді довели, що у квітні 2016 року в Ужгороді двоє чоловіків та жінка вирішили у незаконний спосіб заволодіти майном знайомих іноземних студентів. Запросили їх за місто нібито для святкування дня народження, а під час застілля домішали в напої снодійний препарат.

Надалі усі повернулися до помешкання, яке винаймали іноземці в обласному центрі. Поки потерпілі спали, засуджені напали на них та нанесли кожному десятки ударів тротуарною бруківкою, ножем й іншими підручними предметами.

Двоє громадян Індії загинули на місці, третій отримав тяжкі тілесні ушкодження та знепритомнів.

Вважаючи, що вбили усіх студентів нападники забрали їхні особисті речі – одяг, мобільні телефони та іншу техніку, золоті прикраси та гроші – та втекли. Протиправні дії засуджені вчинили під дією метамфетаміну.

Один з потерпілих прийшов до тями та покликав на допомогу господаря помешкання.

Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали усіх причетних до злочинів.

Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджені перебували під вартою.

Закарпатський апеляційний суд погодився з визначеною мірою покарання судом першої інстанції та залишив апеляційні скарги обвинувачених і їхніх захисників – без задоволення.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора