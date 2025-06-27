ТРЦ Києва перетворились на ринок нелегальних вейпів для дітей

Журналіст-розслідувач зафіксував незаконну торгівлю смаковими електронками в Метрограді, Ocean Plaza, River Mall, Sky Mall та Глобусі/

Смакові “одноразки” стали звичним товаром біля фудкортів і супермаркетів Києва. Найгірше те, що торгівля забороненими тютюновими виробами розповсюджується і на дітей, хоча за законом продаж цих товарів заборонена особам до 18 років. Втім, у торговельних центрах Києва вільно торгують електронними сигаретами з ароматизованими смаками, попри законодавчі заборони.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст-розслідувач Євген Плінський. Він особисто зафіксував нелегальний продаж таких виробів дітям щонайменше у п’яти популярних ТРЦ столиці. За його словами, у “Метрограді” працюють три точки мережі “Tobacco and Vape”, які безперешкодно продають підліткам заборонені електронні сигарети Elfbar.

У ТРЦ “Рівермол” на мінус другому поверсі, біля “Сільпо” продавці видають одноразки “з-під поли” навіть 12-річним дітям, не перевіряючи документи. У ТЦ “Скаймол” на нижньому поверсі також здійснюють продаж без контролю віку, приймаючи оплату на картку. В Ocean Plaza точки тієї ж мережі “Tobacco and Vape” торгують контрабандним товаром, не сплачуючи податків. А в ТЦ “Глобус”, у магазині CLOUD 21, Elfbar виставлені прямо на вітрині – навпроти “Пузатої Хати” та “Столичної ювелірної фабрики”.

Автор допису наголошує, що жодна з точок не питає документи і не приховує товар. Оплата здійснюється під виглядом “продуктів” або “товарів для дому”. Усе це відбувається при повній бездіяльності з боку податкової служби, Нацполіції та Бюро економічної безпеки.

“Нелегальний хімічний товар, ввезений повз митницю (чиста контрабанда) та проданий без сплати податків – на очах у всіх. Усі бачать, але мовчать. Лише здригаються, коли читають статистику, що кожен третій підліток ходить із цими “одноразками”, – зазначає Євген Плінський.

А продажі дійсно відбуваються на тлі шокуючої статистики: за даними міжнародного опитування HBSC, в Україні 30% 17-річних вже мають досвід регулярного вживання електронних сигарет. Загалом, серед школярів віком 11-17 років, 20% коли-небудь вживали вейпи, а 12% робили це протягом останнього місяця. З віком частка курців стрімко зростає: у 15 років курить кожен п’ятий, а у 17 – вже кожен третій.