Тяжкі тілесні ушкодження та залишення в небезпеці, що призвели до смерті дитини – на  Дніпропетровщині засуджено матір та її співмешканця

Західна окружна прокуратура м. Дніпра підтримала обвинувачення стосовно раніше судимого чоловіка, який наніс умисні тяжкі тілесні ушкодження, від яких малолітня дитина померла (ч. 2 ст. 121 КК України). Його визнано винним та засуджено до 9 років позбавлення волі. Також винесено обвинувальний вирок жінці за фактом завідомого залишення дитини в небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135 КК України). Її засуджено до 4 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2020 року житель м. Зеленодольськ спільно із співмешканкою вживали алкогольні напої. На ґрунті гніву, що виник через плач дитини, чоловік наніс малолітньому сину жінки не менше 19 ударів рукою по голові та тілу. Від одержаних травм малюк віком 1 рік 11 місяців помер.

У момент скоєння злочину мати хлопчика перебувала поряд та не вчинила жодних дій щодо припинення протиправної поведінки свого співмешканця та надання медичної допомоги дитині.

За висновками експертів, хлопчик залишався живим ще 10 годин після отриманих травм і при своєчасній медичній допомозі була можливість врятувати його життя.

Жінку було позбавлено батьківських прав щодо двох її малолітніх дітей.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури