Тюремні строки отримали 2 бойовики, які зізналися у «фосфорних» атаках РФ на Україну

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих поплічників, які вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Українські захисники взяли обох бойовиків у полон під час контрнаступальних операцій ЗСУ під Бахмутом.

У ході досудового розслідування затримані надали свідчення про воєнні злочини рашистів на сході України.

Серед них – використання заборонених фосфорних бомб проти цивільної інфраструктури міста Попасна, що на Луганщині, та розграбування Миронівської ТЕС і приватних будинків у Донецькій області.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зловмиснику 10 років тюрми, інший – проведе за гратами 15 років.

За даними слідства, один із засуджених воював проти України ще з 2014 року. Тоді він, мешканець Луганщини, приєднався до терористичних угруповань російського бойовика Козіцина та обстрілював позиції АТО в районі Світлодарської дуги.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він вступив до 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії.

Перебуваючи у лавах загарбників, брав участь у боях у районі Бахмута, у тому числі для стримування українського контрнаступу поблизу селища Кліщіївка.

Ще одним засудженим є житель Луганщини, який у лютому 2022 року «мобілізувався» до 6-го мотострілецького «козачого» полку 2-го армійського корпусу країни-агресора.

Після зарахування до окупантів їхній поплічник пройшов на полігоні тактичну та вогневу підготовку для ведення штурмових дій в умовах міської інфраструктури.

Згодом зловмисника «відрядили» на Бахмутський напрямок, де він обстрілював бойові позиції українських військ неподалік селища Курдюмівка.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України