У 5-ті роковини збиття літака МАУ Іран продовжує підтверджувати статус вбивці

Безкарність за минулі злочини спонукає Іран та Росію до нових і нових порушень міжнародного права.

У цей день 5 років тому Ісламська Республіка Іран вбила 176 людей на борту літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в іранському повітряному просторі, повідомляє МЗС України.

Серед них були 11 громадян України, а також громадяни Канади, Швеції, Сполученого Королівства, Афганістану та Ірану. Військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції запустили проти цивільного літака у польоті дві ракети «земля-повітря».

Як зазначає МЗС, Іран грубо порушив цілу низку норм міжнародного права: застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об’єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених.

“У цей скорботний день висловлюємо співчуття всім рідним і близьким загиблих на борту рейсу PS752. Ми не облишимо зусиль для досягнення справедливості та притягнення винних до відповідальності”, – йдеться в повідомленні.

Рік тому Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 в складі України, Канади, Швеції та Сполученого Королівства ініціювала провадження в рамках Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказької конвенції).

Це провадження триває, а наступні кроки Координаційної групи з притягнення Ірану до відповідальності в Раді ІКАО будуть зроблені у найближчі місяці.

У жовтні 2024 року Координаційна група також подала Меморандум в рамках розгляду справи про збиття PS752 в Міжнародному Суді ООН. Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство підкріпили цей основний документ у справі беззаперечними доказами порушення Іраном Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року (Монреальської конвенції).

“Сьогодні Іран продовжує підтверджувати свій статус вбивці, надаючи військову та політичну підтримку Російській Федерації в її збройній агресії проти України, а поглиблена співпраця режимів в Москві та Тегерані становить безпосередню загрозу для Європи та Близького Сходу. Безкарність за минулі злочини спонукає Іран та Росію до нових і нових порушень міжнародного права. Тому досягнення справедливості має настільки важливе значення”, – заявило МЗС України.

Дипломатичне відомство закликає міжнародне співтовариство обʼєднати зусилля заради міжнародного миру та безпеки, включно з безпекою міжнародної цивільної авіації, та неповторення таких катастроф у майбутньому. // LB.ua