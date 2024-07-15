У Баштанському районі діти травмувалися на «благодійному» батуті

Вдень 14 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території шкільного майданчика у селі Новопетрівка Баштанського району двоє дітей шести та восьми років зазнали травмувань на батуті.

За попередньою інформацією, надувний розважальний комплекс перевернувся коли діти гралися на ньому.

На місці події правоохоронці встановили, що батут на території місцевого навчального закладу тимчасово встановила благодійна організація.

Двох дітей з травмами різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу, де їх госпіталізували.

Нині поліцейські встановлюють всі обставини та причини травмування дітей.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ст. 128 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає до двох років ув’язнення.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області