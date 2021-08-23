У Бердичеві затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Правоохоронці обґрунтовано підозрюють 49-річного жителя райцентру в умисному вбивстві співмешканки. Наразі чоловік під вартою. Усі обставини встановлюються в рамках розпочатого кримінального провадження.

21 серпня близько 23:35 до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про поранення мешканки однієї з багатоповерхівок.

На місце події для з’ясування обставин виїжджала слідчо-оперативна група поліції. У під’їзді на сходинковому майданчику між поверхами було виявлено тіло 44-річної бердичівлянки із пораненням у шию.

За попередньо зібраною інформацією, того вечора за місцем проживання між загиблою та її співмешканцем сталась суперечка. У розпалі емоцій чоловік вдарив жінку ножем. Вона встигла вибігти з оселі і покликати на допомогу. Однак завдане тяжке поранення не залишило їй шансів на життя. Причину смерті встановлюють фахівці судово-медичної експертизи.

— Зі слів сусідів ми з’ясували, що між співмешканцями час від часу виникали шумні конфлікти. Під час першочергових слідчих дій ми вилучили речові докази та затримали обґрунтовано підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину, — повідомив начальник Бердичівського райвідділу поліції Олег Мельничук.

Нині чоловік під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області