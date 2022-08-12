У Бердичеві директор ГО самовільно прибудував склад до 127-річної синагоги

За процесуального керівництва прокурорів Бердичівської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, директору ГО повідомлено про підозру у самовільному зайнятті особливо цінної земельної ділянки в охоронній зоні та самовільному спорудженні на ній будови (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

Слідством установлено, що директор Бердичівської міської громадської організації, не маючи відповідних дозвільних документів, самовільно зайняв особливо цінну земельну ділянку площею понад 20 м2, розташовану в охоронній зоні об’єкта культурної спадщини – синагоги місцевої єврейської общини, спорудженої ще у 1895 році.

На протиправно зайнятій землі комунальної власності, порушуючи вимоги чинного законодавства та ігноруючи будь-які заборони, підозрюваний спорудив приватну будівлю – склад (частина знаходиться в охоронюваній зоні) загальною площею 112 м2, яким користувався протягом декількох років.

Також прокурори заявили до суду позов з вимогою зобов’язати фігуранта справи знести самовільно прибудований до синагоги склад.

Розслідує кримінальне провадження, за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури, Бердичівський райвідділ поліції.

Додатково: за скоєний злочин санкцією зазначеної статті передбачене покарання – позбавлення волі на строк від одного до трьох років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури