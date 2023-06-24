У Березівці на Одещині трактор збив на смерть дитину

Подія сталася сьогодні о дванадцятій годині дня на вулиці Парковій.

За попередньою інформацією, 38-річний водій трактора, рухаючись по дорозі, ковшом зачепив 14-річну дівчинку, яка йшла у попутному напрямку. Зі слів чоловіка, дитину він не помітив.

Потерпілу доправили до міської лікарні, де вона, на превеликий жаль, померла від отриманих травм.

Керманича перевірили на стан сп’яніння – він тверезий.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та слідчі місцевого підрозділу поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що вони спричинили смерть потерпілої) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

ГУ Національної поліції в Одеській області