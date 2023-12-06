У Білгород-Дністровському районі водій на «Peugeot» збив на смерть велосипедиста

Унаслідок автопригоди, що сталася вчора, 5 грудня, близько 21-ї години у селі Салгани, загинула одна людина.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Peugeot Partner» здійснив наїзд на чоловіка, коли він їхав на велосипеді у попутному напрямку і виїхав на смугу руху, по якій рухався автомобіль.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич двоколісника від отриманих травм загинув.

Поліцейські перевірили водія автомобіля на стан сп’яніння, він був тверезим.

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та співробітники територіального підрозділу поліції. Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження слідчі призначили низку експертиз, а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди.

Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Нагадаємо деякі з них.

Згідно з п. п. 19.1 «а» ПДР України у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на всіх механічних транспортних засобах, що рухаються, повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла.

Також, відповідно до п. 6.2. правил дорожнього руху громадянин має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Не зайвим буде, якщо велосипедист одягне світловідбиваючий жилет або верхній одяг зі світлоповертальними елементами, аби бути більш помітним на дорозі. Це надасть змогу іншим учасникам дорожнього руху вчасно помітити керманича двоколісника, зреагувати та уникнути дорожньо-транспортної пригоди, а головне зберегти життя і здоров’я.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини