У Болгарії жінка вбила двох своїх малолітніх дітей – ЗМІ

У дівчинки та хлопчика знайшли численні ножові поранення в області шиї.

У Болгарії у Вакарелі українка вбила п’ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько. Про це пише болгарське видання «Блиц».

Повідомляється, що двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. У вбивстві зізналася мати, яка після злочину намагалися покінчити життя самогубством.

За інформацією прокуратури, жінка планувала «обширне» самогубство. Ймовірно, вона страждала від психічних порушень та казала про свій стан. З нею працюють психологи, щоб встановити, у якому стані українка вчинила злочин.

За вбивство у Болгарії жінка може отримати від 15 до 20 років позбавлення волі, довічне ув’язнення або довічне ув’язнення без права на помилування. Але якщо медична експертиза підтвердить наявність у обвинуваченої серйозного психічного захворювання, жінку можуть примусово відправити на лікування та звільнити від кримінальної відповідальності.

Що відомо про родину

Відомо, що родина переїхала у село Вакарел з міста Ахелоя нещодавно. У місті, де вони раніше проживали, знали їх як зразкову сім’ю. Батько працював на будівництві та ресторанах, а мати – на кухні туристичного комплексу. Чоловік часто проводив час з дітьми. Вони ніколи не скаржилися на фінанси. Багато хто вважав, що вони біженці з України.

На момент публікації ні посольство України у Болгарії, ні МЗС не надавало жодної інформації про трагедію. Інформація базується виключно на даних місцевих болгарських ЗМІ. // Главком