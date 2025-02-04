У Болгарії жінка вбила двох своїх малолітніх дітей – ЗМІ
У дівчинки та хлопчика знайшли численні ножові поранення в області шиї.
У Болгарії у Вакарелі українка вбила п’ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько. Про це пише болгарське видання «Блиц».
За інформацією прокуратури, жінка планувала «обширне» самогубство. Ймовірно, вона страждала від психічних порушень та казала про свій стан. З нею працюють психологи, щоб встановити, у якому стані українка вчинила злочин.
Що відомо про родину
Відомо, що родина переїхала у село Вакарел з міста Ахелоя нещодавно. У місті, де вони раніше проживали, знали їх як зразкову сім’ю. Батько працював на будівництві та ресторанах, а мати – на кухні туристичного комплексу. Чоловік часто проводив час з дітьми. Вони ніколи не скаржилися на фінанси. Багато хто вважав, що вони біженці з України.
На момент публікації ні посольство України у Болгарії, ні МЗС не надавало жодної інформації про трагедію. Інформація базується виключно на даних місцевих болгарських ЗМІ. // ГлавкомTweet