У будинку і готелі радника головного податківця країни арештували мільйон доларів готівки

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала 993 тисячі 700 доларів і 30 тисяч євро, вилучені при обшуку в будинку радника голови Державної податкової служби.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 2 грудня.

Національне антикорупційне бюро розслідує справу про незаконні рішення посадовців органів ДПС, які розблоковували реєстрацію податкових накладних для певних суб’єктів господарської діяльності, які протягом 2020 року проводили безтоварні операції, тим самим сприяючи ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету ПДВ у сумі понад 40 млн грн.

За версією слідства, щомісяця із підприємців за це збиралась неправомірна вигода готівкою і передавалась керівництву податкової. І збором цієї «подяки» начебто займався деякий Олександр Крамаренко, який із травня 2020-го року є радником голови ДПС України Олексія Любченка.

3 листопада цього року в будинку і готельно-розважальному комплексі «РК Галера» на Дніпрі, що належать Крамаренку, проведено обшук, вилучено гаджети, а також багато іноземної готівки.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора частково і арештував тільки мобільний телефон, планшет, SIM-картку. Іноземну валюту суд арештувати відмовився.

Перша інстанція дійшла висновку про «високу імовірність наявності складу», але в арешті готівки відмовила. Суддя зазначав, що вищезагадані листи є внутрішніми документами СБУ та не містять конкретних відомостей стосовно обсягу коштів, валюти, механізму передачі тощо. Не містить таких відомостей і протокол про проведення НСРД від 18.09.2021. Відмовляючи в арешту суддя першої інстанції зазначав, що кваліфікація, за якою здійснюється досудове розслідування (ч.2 ст.364 КК), охоплює отримання неправомірної вигоди суб’єктами господарювання, які намагаються зменшити розмір податкових зобов’язань зі сплати ПДВ шляхом відновлення реєстрації податкових накладних. Інших даних, які б свідчили про отримання неправомірної вигоди посадовцями податкової та кваліфікації таких дій за ст.368 КК суду не надано.

Прокурор оскаржив це рішення, кажучи, що господар будинку начебто не зміг пояснити походження грошей. Надано тільки договір дарування від 21.04.2021, згідно з яким 56 мільйонів гривень подаровані невістці радника голови ДПС. Тобто, за версією представників власника будинку, він зберігав гроші, які належать його невістці.

Поряд із тим відомо, що на початку квітня цього року родина Крамаренка внесла на депозит 2 мільйони доларів. Вилучені гроші мають на собі банківській стрічки «Украгазбанку». З’ясувалося, що 6 жовтня кошти були зняті з депозитних рахунків.

У листі ГУ БКОЗ СБУ від 23.10.2021 зазначено, що за оперативним даними, у приміщенні готелю «РА Галера» радник голови ДПС у власному кабінеті може зберігати кошти, отримані злочинним шляхом. СБУ має оперативу інформацію, що чоловік щомісяця проводить зустрічі та збирає грошові кошти від керівництва регіональних ДПС.

Із протоколу про проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.09.2021 вбачається, що 29.07.2021 о 10:17:04 год. Крамаренку зателефонував заступник начальника Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Останній повідомив, що начальник доручив йому передати Крамаренку «документи». Потім співрозмовники вирішили де можуть зустрітися.

Тобто Крамаренко, не будучи службовою особою, безпосередньо спілкувався з посадовцями податкової, що можуть бути причетними до вчинення злочину, зустрічався із чиновником для отримання «документів».

Апеляційна палата ВАКС пояснила, що в ЄРДР вказується попередня кваліфікація і лише згодом стане зрозуміло, чи була така кваліфікація правильною або дії мають іншу кваліфікацію. Апеляційний суд вважає, що слідчий суддя не мав підстав оцінювати наявність чи відсутність даних про отримання неправомірної вигоди службовими особами та кваліфікацію таких дій.

Суд погоджується, що вилучені гроші відповідають критеріям можливого злочинного походження і підлягають арешту.

Також колегія суддів враховує, що під час обшуку майже 1 мільйон доларів і 30 тисяч євро знайдено у шафах коридору та приміщенні гардеробу, що за наявності трьох сейфів у будинку виключає факт зберігання господарем цих коштів як таких, що передані йому, в тому числі, невісткою.

Суд задовольнив клопотання частково і відмовився арештувати решту готівки — 2,3 млн грн, 23 тисячі євро і 216 тисяч доларів, що були вилучені з будинку, де проживає син радника голови ДПС.