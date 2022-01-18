У бывшего главы Харьковского облсовета Сергея Чернова проходят обыски

Силовики пришли с обысками к бывшему главе Харьковского облсовета, депутату от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Сергею Чернову.

Об этом Newsroom сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводят сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.

По информации источника, группу лиц под руководством Сергея Чернова подозревают в завладении объектом коммунального имущества Харькова на основании поддельных документов. Помещение площадью более 260 квадратных метров по улице Чернышевской, 78 было оформлено «черным» нотариусом на подставное лицо и реализовано за 1,3 миллиона гривен. Обыски параллельно проводятся и у других фигурантов схемы.

Newsroom попытался связаться с Сергеем Черновым, однако его телефон отключен. Подробности выясняются.

Справка. Сергей Чернов руководил харьковским облсоветом в 2008-2020 годах. До этого он был помощником нардепа и экономическим советником при губернаторах Евгении Кушнареве и Степане Масельском. В январе 2014 года харьковчанин вместе с другими депутатами пришел на сессию в фирменных футболках спецподразделения «Беркут». Таким образом представители «Партии регионов» хотели выразить поддержку силовикам в их борьбе с протестующими на Евромайдане.

В 2019 году Чернов баллотировался в Верховную Раду по 179-му избирательному округу (Лозовая, Лозовской, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский и Сахновщинский районы). Он уступил кандидату от «Слуги народа» Алексею Кучеру, который позднее стал главой ХОГА. Затем Чернов был избран в облсовет от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» и сейчас входит в состав комиссии по вопросам антикоррупционной политики, законности и борьбы с преступностью.