У Черкасах уродженець РФ запускав заборонені салюти у новорічну ніч

У новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився уродженець Росії, який в українському місті проживає з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Черкаської області.

Як повідомляється, поліцейські опитали очевидців та свідків події. Також перевірили відео з камер спостереження.