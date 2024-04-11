У Черкасах затримали молодика з Донеччини, який пограбував місцевого жителя

Зловмисник забрав у чоловіка телефон та куртку. Йому повідомили про підозру та взяли під варту. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Пограбування сталося 8 квітня близько 22:00 години на вулиці Соснівській у Черкасах. Повідомлення про це надійшло до Черкаського райуправління поліції від 49-річного потерпілого.

Він розповів, що зловмисник напав на нього серед вулиці, забрав мобільний телефон та куртку і втік у невідомому напрямку.

На місце події негайно слідчо-оперативна група, оперативники підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

Впродовж кількох годин правоохоронці встановили та затримали правопорушника відповідно до ст. 208 КПК України.

Ним виявився 19-річний уродженець Донецької області. У нього вилучили речові докази.

Затриманому, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, йому загрожує до десяти років увʼязнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Черкаської області