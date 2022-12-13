У Чернігові повідомлено про підозру організаторам проведення азартних ігор

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури та Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 5 учасникам організованої групи, яка займалася незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор на території міста Чернігова (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані незаконно проводили азартні ігри з використанням мережі Інтернет в ігровому закладі на території обласного центру щонайменше протягом одного року.

Вхід до вказаного грального місця здійснювався за попередньою домовленістю з його адміністраторами та організатором злочину. Сторонні особи могли потрапити до зали лише за рекомендаціями постійних гравців або персоналу.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівськй області ДСР НП України.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 203-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури