У Чернігові затримали зловмисника, який ошукав двох мешканців Дніпра

Оперативники Чернігівського райуправління поліції затримали 34-річного раніше судимого неробу, який підозрюється у шахрайстві щодо 50-річного чоловіка та 84-річної жінки з Дніпра.

Зловмисник представлявся лікарем та поліцейським, телефонував громадянам і казав, що з їхніми родичами нібито сталася біда: необхідна термінова операція, або родич потрапив у ДТП. Виконуючи вказівки злодія, потерпіла жінка втратила 15 тисяч гривень, а чоловік – 6300.

Чернігівські правоохоронці вирахували шахрая та провели санкціонований обшук в його помешканні. Під час обшуку в квартирі були вилучені банківські картки, на які потерпілі перераховували гроші.

Чоловіку інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області