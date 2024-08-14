У Чернівецькому районі чоловіка затримали за умисне вбивство матері

Через раптово виникле непорозуміння 36-річний місцевий житель завдав численних ударів 58-річний матері. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. Правоохоронці затримали фігуранта та вже повідомили йому про підозру у скоєному злочині. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався у м. Вашківці Чернівецького району. Для з’ясування обставин загибелі буковинки на місце події виїхало керівництво поліції Буковини та Чернівецької обласної прокуратури, оперативники Управління карного розшуку, співробітники Слідчого управління ГУНП і слідчо-оперативна група Вижницького районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що за місцем проживання між 36-річним чоловіком та його 56-річною матір’ю виникла суперечка. Відтак, під час конфлікту буковинець завдав жінці низку ударів по різних частинах тіла. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень буковинка померла на місці події.

Співробітники поліції вилучили з помешкання речові докази. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції від процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та звернулися до суду клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області