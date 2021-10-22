У Чернівцях батьки звинувачують медиків у смерті немовляти

13 жовтня в приміщенні Чернівецького обласного перинатального центру помер хлопчик, народжений 15 вересня цього року.

Батько дитини підозрює персонал обласного перинатального центру в неналежному виконанні професійних обов’язків. Для перевірки отриманої інформації слідчі Чернівецького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.\

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, за результатами якого буде надана правова оцінка діям медичних працівників. // Діло