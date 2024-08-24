У Чернівцях поліцейські оперативно затримали підозрюваного у вбивстві співмешканки

Під час конфлікту 42-річний чернівчанин завдав своїй цивільній дружині численних ударів по голові та тулубу. Унаслідок отриманих травм 44-річна уродженка Луганщини померла. Правоохоронці швидко затримали зловмисника та вже повідомили йому про підозру у скоєному. Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Учора, 23 серпня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікарів, про те що під час надання медичної допомоги жительці Чернівців, яку ймовірно побили, вона померла.

На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, оперативники Управління карного розшуку, співробітники Слідчого управління, слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції, кінологи, експерти-криміналісти, судмедексперти та працівники прокуратури.

Правоохоронці провели невідкладні оперативно-розшукові заходи, за результатами яких встановили, що під час розпивання алкоголю, між 42-річним чоловіком та його 44-річною співмешканкою виникла словесна суперечка. В ході конфлікту чернівчанин наніс жінці численних ударів руками, ногами і дерев’яним бруском по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Тіло загиблої співробітники поліції направили для проведення судово-медичної експертизи.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині . Крім цього, правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області