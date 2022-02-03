У Чернівцях поліцейські затримали торговця зброєю

Не маючи передбаченого законом дозволу, зловмисник продавав набої та гранати. Під час збуту гранатомета на одній із вулиць обласного центру правоохоронці затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне носіння, зберігання, придбання та збут боєприпасів і вибухових пристроїв затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час проведення комплексу заходів із протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин, слідчі ГУНП в Чернівецькій області та оперативники СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність 34-річного чернівчанина.

Зокрема, правоохоронці встановили причетність чоловіка до декількох фактів незаконного продажу патронів до вогнепальної зброї та ручних осколкових гранат.

Учора ввечері, 2 лютого, зловмисник зустрівся з покупцем для продажу реактивної протитанкової гранати РПГ-22. Співробітники правоохоронних органів затримали торговця на місці злочину в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські вилучили боєприпас і направили його на експертизу.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють канали надходження боєприпасів і готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області