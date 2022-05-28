У Чернівцях поліція викрила групу фальшивомонетників

Фігуранти збували банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Їх вартість становила 40 відсотків від реальної суми.



26 травня під час збуту чергової партії фальшивих грошей оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі обласної поліції затримали одного з учасників злочинної групи. У нього вилучили 5000 фальшивих доларів США та майже 68 000 гривень, отриманих від збуту валюти.

Раніше поліцейські задокументували факт збут зловмисниками 1000 доларів США. Серед «асортименту» до продажу були банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Вартість таких грошей становила 40 відсотків від реальної суми.

За результатами проведення обшуків за місцями мешкання затриманого та іншого фігуранта поліцейські вилучили 10 тис. дол. США з ознаками підробки, зброю та «чорнові» записи.

Одному з учасників групи повідомили про підозру за ст. 199 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після проведення необхідних процесуальних заходів правова оцінка буде надана діям другого фігуранта.

За виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей передбачена кримінальна відповідальність — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України