У Червонограді затримали підозрюваного у вбивстві місцевого мешканця

Як встановили співробітники Червоноградського районного відділу поліції, затриманий — 32-річний мешканець райцентру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, жорстоко побив літнього чоловіка під час конфлікту, спричинивши йому смертельні травми.

14 грудня на оперативні лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Тарнавського у Червонограді, ймовірно, сталось вбивство. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції та криміналісти і слідчі поліції Львівщини.

На місці події правоохоронці виявили тіло 72-річного жителя райцентру без ознак життя з ознаками насильницької смерті. Як встановили поліцейські, у той день загиблий перебував у гостях в знайомого, де окрім нього був ще один чоловік – також місцевий житель віком 32 роки. Близько 19.00 між гостями виник конфлікт, під час якого молодший жорстоко побив старшого, завдавши йому тілесних ушкоджень, які, як попередньо встановили медики, і стали причиною смерті.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області