У Чугуєві затримали чоловіка, який зарізав свого знайомого

Чоловік на дитячому майданчику міста Чугуїв наніс товаришу не менше п’яти ножових поранень. Від отриманих травм чоловік помер.

5 серпня до поліції зателефонувала місцева мешканка. Вона повідомила, що на території дитячого майданчику на гойдалці виявила тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку Чугуївського районного управління поліції.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що до злочину причетний 63-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив, що вони з потерпілим разом вживали алкогольні напої. Через конфлікт зловмисник наніс знайомому ножем тілесні ушкодження та пішов з місця події.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

7 серпня в суді підозрюваному обрано запобіжний захід у виглядів тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області