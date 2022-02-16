У Деснянському районі столиці притягнули до відповідальності сімейного дебошира

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, а його дружину з 9-річним сином влаштували до кризової кімнати.

До чергового Деснянського управління поліції надійшов виклик про домашнє насильство у квартирі на проспекті Маяковського. Заявниця повідомила, що її побив чоловік, окрім того погрожує 9-річному сину фізичною розправою. Для встановлення обставин конфлікту на адресу негайно виїхала група з протидії домашньому насильству.

За словами інспектора сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Максима Моїсієнко, поліцейські з’ясували, що чоловік систематично висловлював погрози та образи щодо дружини:

«38-річна заявниця повідомила, що 57-річний чоловік неодноразово ображав її, кричав у присутності сина та побив. Ми негайно відреагували на звернення, викликали на адресу лікарів, а кривдника доставили до районного управління поліції. Щодо нього слідчі відкрили кримінальне за статтею 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Далі потерпіла погодилась на тимчасове перебування у кризовій кімнаті, тож у присутності поліцейських разом із сином зібрала речі для переїзду. Зараз сім’я перебуває на обліку сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції, також про дану ситуацію повідомлено службу у справах дітей та сім’ї Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації.

Нагадаємо контакти служб для постраждалих від домашнього насильства осіб:

 Національна поліція України -102

 Гаряча лінія для жертв домашнього насильства — 15-47

 Національна дитяча гаряча лінія — 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-111 (безкоштовно з мобільних)

 Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства — 0 800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-123 (безкоштовно з мобільних)

 Цілодобова правова допомога — 0 800 213 103.

Відділ комунікації поліції Києва