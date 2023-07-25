У Дніпрі чоловік зарізав знайомого через конфлікт

Під час сварки нападник завдав потерпілому численні ножові травми, внаслідок яких чоловік помер на місці.

Злочин стався 24 липня біля гаражного кооперативу у Соборному районі міста.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого 63-річний підозрюваний спричинив знайомому 7 ножових поранень у спину та груди. Працівники відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця злочину вилучили знаряддя злочину – ніж.

25 липня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП