У Дніпрі чоловіка затримали під час передачі хабаря правоохоронцю

Тисячу доларів США мешканець Дніпра пообіцяв начальнику сектору дізнання одного з відділень поліції за непритягнення до відповідальності за скоєну крадіжку. Посадовець поліції відразу повідомив про спробу підкупу внутрішню безпеку НПУ.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції #3 Дніпровського районного управління поліції Дніпропетровщини. Капітан поліції повідомила про корупційну пропозицію, яку висловив їй 37-річний місцевий мешканець.

Чоловік, підозрюваний у вчиненні крадіжки, запропонував поліцейській тисячу доларів США «відкупних» за непритягнення до відповідальності.

Зловмисника затримали оперативники УДВБ НПУ та слідчі відділення #3 районного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпра, у кабінеті прийому громадян, де він надав посадовцю поліції першу частину запропонованого хабаря — 10 тисяч гривень.

На теперішній час слідчі поліції готують йому оголошення про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

Кримінального кодексу України. За спробу підкупу службової особи чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Наразі він затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України