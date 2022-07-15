У Дніпрі керівника підприємства підозрюють у привласненні нерухомого майна Міністерства оборони України

Використовуючи не чинне рішення Господарського суду, підозрюваний незаконно змінив право власності 50% нежитлових приміщень військового містечка з офіційного власника на іноземну компанію.

Схему шахрайського заволодіння майна, яке належить Міністерству оборони України, викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Дніпропетровської області під процесуальним керівництвом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Як встановили правоохоронці, організував протиправну діяльність 36-річний керівник одного із підприємств Дніпропетровщини. Фігурант шляхом обману змінив право власності 50% відсотків будівель та споруд військового містечка, що у Соборному районі Дніпра з законного власника на приватну іноземну компанію.

Загальна сума збитків складає більш ніж п’ять мільйонів гривень.

14 липня фігуранту повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває, проводиться комплекс необхідних слідчих дій. Завдяки професіоналізму слідчих майно, яке належить Міністерству оборони України повернуто власникам.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області