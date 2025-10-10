У Дніпрі на отриманні хабаря затримали військовослужбовця ТЦК

За 20 тисяч доларів військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП м. Дніпра організував незаконну схему ухилення від мобілізації, обіцяючи вплинути на членів військово-лікарської комісії для визнання осіб непридатними до військової служби та виключення з військового обліку.

Військовослужбовця затримали 8 жовтня під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 4100 доларів. Злочин задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили.

Під час особистого обшуку в затриманого вилучили грошові кошти, мобільні телефони, а під час обшуку автомобіля та житла – військово-облікові документи на різних осіб.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області