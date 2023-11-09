У Дніпрі оперативники розшукали та затримали групу грабіжників

Зловмисники напали на чоловіка на вулиці та заволоділи його сумкою – тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

28 жовтня працівники відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції отримали інформацію про пограбування містянина на вулиці Доблесній у Новокодацькому районі міста Дніпра. Повідомлялось, що невідомі пограбували потерпілого біля зупинки та втекли вулицею у невідомому напрямку.

Поліцейські відпрацювали місце злочину та почали пошуки нападників. За результатами проведеної роботи працівники кримінальної поліції затримали підозрюваних – ними виявились двоє мешканців Дніпропетровської області віком 18 та 19 років. Поліцейські вилучили у них речі потерпілого. Як з’ясувалось, хлопці раніше уже мали проблеми із законом.

8 листопада слідчі повідомили двом затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП