У Дніпрі п’яна мати пацієнтки побила лікаря

У Дніпрі п’яна жінка побила лікаря дитячої лікарні, куди з дитбудинку доставили її дитину.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на свої джерела.

Інцидент стався у дитячій лікарні №6 близько 20.20 вечора 10 серпня. Агресивна жінка в стані алкогольного сп’яніння влаштувала скандал у медустанові, розбила скло і, нецензурно висловлюючись, кілька разів ударила по обличчю жінку-лікаря. Дитину у неадекватної матері напередодні вилучили соцслужби.

На місце події було викликано поліцію. Заспокоювати агресивну 38-річну матір довелося за допомогою кайданків. Правоохоронці доставили жінку до відділення поліції, де на неї було складено протокол за ч.1 ст.178 КУпАП (поява у громадських місцях у п’яному вигляді).