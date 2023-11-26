У Дніпрі поліцейські затримали двох підозрюваних у скоєнні грабежів
Як з’ясувалось, один із затриманих раніше уже мав проблеми із законом. Викрадене майно у них вилучили.
21 листопада біля будинку у Чечелівському районі 31-річний підозрюваний викрав у перехожого з кишені куртки мобільний телефон та втік.
Ще одне пограбування сталось у магазині в Центральному районі міста. Дочекавшись, поки працівниця відвернулася, грабіжник схопив з вітрини планшет.
Правоохоронці затримали 31-го та 34- річного чоловіків в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
26 листопада слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП