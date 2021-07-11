У Дніпрі помер хлопчик, якого поранив ножем вітчим

У лікарні Дніпра помер 2-річний Міша, якому вітчим перерізав горло.

Про це повідомив журналіст Олег Єрмолінський. Інформацію вже підтвердили у поліції.

Хлопчик був підключений до апаратів, які підтримують його життєдіяльність.

Але шанси «вибратися», за словами медиків, у нього були мізерними. У дитини була значна втрата крові, пошкоджені артерії і судини, помер мозок.

Дитину перевезли з Кривого Рогу у Дніпро в дитячу обласну лікарню. Туди ж приїхали фахівці з лікарні «Феофанія».

Колишній вітчим, який напав на дитину, зараз знаходиться у слідчому ізоляторі. За попередньою інформацією, на ґрунті розставання зі співмешканкою у чоловіка з’явилися проблеми з психічним здоров’ям — він став поводитися дуже агресивно.

Жахливий випадок стався у селі Девладове Софіївського району недалеко від Кривого Рогу. Чоловік в домі пов’язав скотчем двох дітей своєї колишньої співмешканки — 2-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Крім цього, він ножем порізав молодшу дитину. У малюка були рани в області шиї і спини. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»