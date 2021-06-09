У Дніпрі суддю викрили на організації корупційної схеми

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП Офісу Генпрокурора викрила суддю одного з районних судів Дніпра. Він організував схему отримання неправомірної вигоди за винесення неправосудних рішень.

Зокрема задокументовано, що в одному із судових процесів він запропонував адвокату однієї зі сторін спору винести необхідне рішення за неправомірну винагороду. Щоб «закрити очі» на порушення законодавства України, суддя вимагав $2,5 тис.

Правоохоронцями задокументовано факт отримання всієї суми хабара суддею у службовому приміщенні.

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ