У Дніпрі судять кримінальних авторитетів Умку та Лашу Свана

Кілька хвилин тому в Дніпрі завершилося судове засідання у справі «злодіїв у законі» Сергія Олійника на прізвисько Умка та Лаші Свана з орбіти кримінального авторитету Олександра Петровського-Нарика.

Усі подробиці справи та як проходило судове засідання, повідомляє «Дніпро Оперативний» з місця подій.

Примітно, що спочатку судити Умку мали у Печерському суді Києва, але Касаційний кримінальний суд переніс справу до Бабушкінського райсуду Дніпра на прохання адвокатів підсудного.

Що відбувалося у залі суду

Перед початком процесу під стінами Бабушкінського суду зібрався мітинг із небайдужих громадян. На плакатах були гасла “Кримінал не пройде” та “Злочинці повинні сидіти”. Молоді люди вимагали чесного правосуддя над карними злочинцями.

Сторона захисту вимагала заборонити зйомку журналістам у залі засідання. Адвокатка “злодія в законі” Умки, виступаючи проти присутності ЗМІ, назвала справу нерезонансною і нецікавою для громадськості.

Лаша Джачвліані («Лаша Сван») не з’явився через хворобу. Тому суддя Татарчук оголосила перерву у засіданні розгляду справи.

Крім того, наші журналісти повідомили про те, що після того, як суд оголосив перерву, у залі суду за зачиненими дверима залишилися адвокати, Умка та сама суддя. А решту попросили на вихід.

Перенесли суд у Дніпро, щоб “порішати”

Переклад справи «Умки» до Дніпра – це шлях на свободу для нього, вважає Ігор Мосійчук – український політик, журналіст, народний депутат ВРУ VIII скликання.

Він прокоментував судовий розгляд справи «злодія в законі» Умки:

“Судову справу Олійника перевели до Дніпра, щоб потім не говорили, що його випустили за вказівкою Банкової, а на кшталт «вирішував у Дніпрі. Його судять за статтею «поширення злочинного впливу», яка досить складна для підтвердження. За нею приймається більш політична, ніж політична, ніж юридичне рішення. Я не вірю у правосуддя, особливо за цією статтею”, – зазначив Мосійчук.

За що судять Умку та Лашу

“Злодія закону” на прізвисько Умка затримали у травні 2021 року в аеропорту Дніпра при спробі виїхати з країни. Того ж дня у готелі Києва було затримано його спільника Лаша Сван (Лаша Очамчирський, уродженець Грузії).

Поліцейські понад рік документували докази поширення їхньої злочинної діяльності.

Наприкінці грудня 2022 року, перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, брали участь у трьох злочинних зборах у різних областях України для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності у період з 14 грудня 2020 по 19 березня 2021 року.

На цих “сходках” кримінальні авторитети вирішували різні питання: про виділення грошей із “общака” на потреби криміналітету та “злодіїв у законі”, які сидять у в’язниці, також наділяли повноваженнями людей, а саме лідерів ОЗУ.

Олійника судять за статтею 255-1 Кримінального кодексу (поширення злочинного впливу). У разі підтвердження провини йому загрожує від 12 до 15 років ув’язнення.

Найбільша інтрига – чи зможе Бабушкінський суд Дніпра розпочати реальну посадку членів російського мафіозного клану? Адже з якихось причин Умка хоче почути вирок Феміди у стінах саме цього закладу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де живе дніпровський кримінальний авторитет Нарік, а також розповідали, що дніпровський «авторитет» Наріка Андрія Павелка залишили в СІЗО ще на два місяці.