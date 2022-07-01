У Дніпрі волонтер торгував гуманітарними бронежилетами

Захисна амуніція призначалася для військовослужбовців збройних сил України, які боронять нашу країну від загарбника.

Викрили схему незаконного продажу військового спорядження, яке завезли з Республіки Польща як гуманітарну допомогу, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з СБУ.

Як встановили правоохоронці, захисна амуніція — бронежилети 4-го класу захисту іноземного виробництва — під виглядом гуманітарної допомоги були безоплатно передані благодійному фонду. Надалі бронежилети повинні були передати військовослужбовцям ЗСУ. Однак, один із волонтерів фонду вирішив заробити та почав підшукувати канали збуту. За продаж 16 бронежилетів планував отримати 520 тисяч гривень. Але злочинним намірам фігуранта завдали поліцейські, провівши спецоперацію для його викриття.

Учора, 30 червня, оперативники та слідчі затримали волонтера-бізнесмена під час спроби продати партію гуманітарної військової амуніції. В автомобілі затриманого виявили 16 бронежилетів та 520 тисяч гривень «виторгу».

Крім того, за місцем мешкання зловмисника поліцейські знайшли документи, які підтверджують отримання бронежилетів як гуманітарної допомоги.

Наразі мешканець Дніпра затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне може загрожувати від п’яти до семи років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України