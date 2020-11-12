У Дніпрі затримали колишнього бойовика так званої «ЛНР»

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», який переховувався у Дніпрі.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець Луганська, колишній десантник приєднався до проросійських бойовиків та брав участь у бойових діях у складі розвідувальної роти одного з НЗФ. Згодом він очолив підрозділ у так званому «3-му Станично-Луганському батальйоні десантно-штурмової бригади».

Потім він залишив «службу» у бойовиків та вирішив «залягти» у Дніпрі, де працевлаштувався.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за участь у не передбачених законом збройних формуваннях. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Припинення протиправної діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України